In Bautzen ist es offenbar zu einem Übergriff gegen einen Pastor aus der Ukraine gekommen, der in Sachsen Hilfe für Flüchtlinge organisiert. In einem Video, das der 46-Jährige mit einer Dashcam seines Auto gefilmt und auf Facebook veröffentlicht hat, soll der Angriff dokumentiert sein. Darauf ist zu sehen, wie ein Mann an einer roten Ampel aus seinem Auto steigt, einen Radmutternschlüssel aus dem Kofferraum holt und den Ukrainer damit bedroht. Dieser drängt den Angreifer vehement zurück in sein Auto, bis Passanten eingreifen und die beiden Männer trennen.