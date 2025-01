Der OP-Bereich im Lausitzer Seenland Klinikum Hoyerswerda soll in den kommenden Monaten modernisiert werden. Wie die Geschäftsführung am Montag mitteilte, beginnen die Vorbereitungen für die Umbauarbeiten noch in diesem Monat. Baubeginn sei im Mai, bis Ende Dezember sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.