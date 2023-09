Bei einem Unfall in der Nähe von Hoyerswerda ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei Görlitz auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, war ein 45-Jähriger auf der S234 zwischen Hoyerswerda und Seidewinkel am Freitagabend mit seinem Pkw unterwegs. In einer Linkskurve habe er ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen wollen. Dabei kam der Autofahrer der Polizei zufolge aus bisher ungeklärter Ursache mit dem Pkw von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten einen eingeklemmten Autofahrer bei Hoyerswerda aus seinem Fahrzeug befreien. Bildrechte: Henry Gbureck