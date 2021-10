Ein Falschfahrer hat in der vergangenen Nacht auf der Autobahn A4 nahe Uhyst am Tauber zwei Unfälle verursacht und sich dabei schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war der 22 Jahre alte Mann von Dresden nach Görlitz für rund 40 Kilometer in die falsche Richtung unterwegs. Beim zweiten Unfall verletzte sich der Falschfahrer schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Die anderen Beteiligten blieben laut Polizei unverletzt.