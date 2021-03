Dieser Lastwagen ist in der Nacht zum Montag auf der A4 bei Pulsnitz verunglückt.

Autofahrer auf der A4 bei Pulsnitz brauchen weiter Geduld. Richtung Dresden war gegen 1 Uhr ein Sattelschlepper nach einem missglückten Bremsmanöver in die Mittelleitplanke gefahren. Dabei hat sich die Ladung aus Stahlbetonsäulen verschoben und in das Fahrerhaus gebohrt. Laut Polizei blieb der Fahrer unverletzt.



Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Autobahn ist zwischen Pulsnitz und Ottendorf-Okrilla gesperrt. Aktuell Stau stauen sich die Fahrzeuge bis Ohorn zurück. Auf der Umleitungsstrecke über Radeberg und Seifersdorf kommt es zu Behindungen. Auch dort meldete die Polizei zehn Kilometer Stau. Die Fahrzeit verlämgert sich um etwa eine Stunde.