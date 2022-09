Zwei kleine Kinder sind am Montagabend in Neukirch im Landkreis Bautzen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Fahrer fuhr von der August-Bebel-Straße nach links in eine Nebenstraße hinein. Dabei habe er die Mädchen im Alter von drei und sechs Jahren beim Abbiegen offenbar übersehen, teilte die Polizei mit.