Nach einer Fahrzeugpanne auf der A4 ist am Montagvormittag ein Mann bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 82-Jährige beim Aussteigen aus seinem liegengebliebenen Fahrzeug von einem Sattelzug erfasst. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Unfall geschah zwischen Uhyst und Burkau in Fahrtrichtung Dresden. Die Autobahn ist aktuell wegen Bergungsarbeiten noch gesperrt, der Verkehr staut sich bis Salzenforst zurück.