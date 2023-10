Ein 80 Jahre alter Mann ist nach einem Fahrradunfall am Sonntag im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizeidirektion Görlitz MDR SACHSEN mit. Demnach war der Mann am Sonnabend auf einer Landstraße zwischen Oybin und Lückendorf in Ostsachsen von einem Auto erfasst worden, als er seine vor ihm fahrende Ehefrau überholen wollte.



Der 75 Jahre alte Fahrer des Wagens wollte das hintereinander fahrende Paar überholen. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer und verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus nach Dresden, wo er am Sonntag seinen Verletzungen erlag.