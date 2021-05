Ein tödlicher Unfall hat sich am Dienstagmittag auf der Autobahn 4 zwischen Görlitz und Bautzen ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war in Fahrtrichtung Dresden auf der Höhe von Weißenberg ein Pkw auf einen Lastwagen aufgefahren. Der 50 Jahre alte Fahrer des Pkw verstarb an der Unfallstelle. Der 31 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt.