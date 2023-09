Am Sonnabend ist in der Oberlausitz ein Mann aus Polen beim Tauchen ums Leben gekommen. (Symbolbild)

In Horka in der Oberlausitz ist ein Mann beim Tauchen im Steinbruch ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 52-Jährige Pole während des Tauchgangs am Sonnabend plötzlich Probleme bekommen. Er wurde aus dem Wasser gezogen und musste reanimiert werden. Anschließend flogen ihn Rettungskräfte in ein Krankenhaus. Dort verstarb er nach Angaben der Polizei wenig später. Kriminaltechniker sicherten die Ausrüstung sowie weitere Spuren. Die Polizei führt nun Ermittlungen zu den genauen Umständen.