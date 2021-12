Auf der Autobahn 4 in Richtung Görlitz hat sich in der Nacht ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Informationen kollidierte der Fahrer eines Kleintransporters zwischen den Anschlussstellen Pulsnitz und Ohorn mit einem Mann, der offenbar zu Fuß mitten auf der Autobahn unterwegs war. Dieser wurde mitgeschleift und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.