Am Freitagmittag ist ein Autofahrer im Landkreis Bautzen tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, geriet der 23-Jährige in einer Rechtskurve auf der S 105 bei Boderitz in den Gegenverkehr. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden Mähdrescher. Den Angaben zufolge schob sich bei dem Unfall das Auto zum Teil unter den Mähdrescher, sodass der Fahrer eingeklemmt wurde. Er starb noch an der Unfallstelle.