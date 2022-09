Unwetter Starkregenfälle in Bautzen und Ostsachsen überfluten Straßen - Evakuierungen nötig

In der Region rund um Bautzen haben schwere Gewitter für Starkregen und Hagel gesorgt. Laut Landeshochwasserzentrum Sachsen fielen dort binnen weniger Stunden 73 Liter Regen pro Quadratmeter, in Baruth an der Spree gut 52 Liter pro Quadratmeter, in Sproitz an der Talsperre Quitzdorf waren es noch knapp 40.