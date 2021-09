Computerkunst selbst gemacht

Dessen acht und zehn Jahre alten Enkel legen gerade mit Piktogrammen beschriftete Bausteine in die Programmierzeilen eines Plotters. Auf einem Bildschirm erscheint ein Programmcode mit Anweisungen, Schleifen und Variablen. Ein Computer übersetzt die Einträge der Kinder in Bewegungen eines Zeichengeräts. Verblüfft schauen Aida und Carl zu, wie das Gerät wie von Geisterhand gesteuert auf Papier malt. "Ein Stern!", ruft Aida, als sie das Ergebnis erkennt. Carl rollt das Papier zusammen und nimmt es stolz mit nach Hause. Rechnergestütztes Konstruktionszeichnen wird für Kinder so begreifbar. "Das ist klasse gemacht", urteilt Joachim Langner, der seinen Enkeln über die Schulter geschaut hat.

Solche interaktiven Elemente gibt es viele im Hoyerswerdaer Computermuseum. Etliche sind von Schülerinnen und Schülern mitentwickelt worden, erzählt Museumsleiterin Andrea Prittmann. Mehr als drei Jahre lang arbeiteten immer wieder neue Schulklassen eines Hoyerswerdaer und eines tschechischen Gymnasiums Aspekte der Computergeschichte auf. Sie entwickelten Formen, wie das Erarbeitete gut im Museum veranschaulicht werden kann.

Erinnerungen teilen mit einem Computer

Zum Thema Computerspeicher entwarfen sie die Idee zu Nemo – einer animierten, mannshohen Gestalt, die in einem abgedunkelten Raum zum Besucher spricht. Das Gehirn des Menschen sei ja nichts anderes als ein großer Speicher, in dem Erinnerungen aufbewahrt werden, erläutert Andrea Prittmann. Die Schülerinnen und Schüler wollten das mit einem gläsernen Menschen veranschaulichen. Museumsprofis bauten daraus Nemo, die Gestalt, die die Besucher nach ihren Erinnerungen fragt. Geht auf eine Idee von Schülern zurück: Der Erinnerungsspeicher "Nemo". Bildrechte: MDR/Martin Kliemank

Über einen Touchbildschirm kann ich meine Erinnerung eintippen oder mit dem Finger aufmalen. Drücke ich auf "Weiter" sehe ich, wie die durch den Raum schwebenden Buchstaben meiner Eingabe einen Lichtstrahl formen, der schließlich Nemo trifft. Meine Eingabe ist gespeichert. Über den Touchbildschirm und die Auswahl einer Kategorie wie "Urlaub", "Freunde" oder "Erfolge und Niederlagen" kann ich abrufen, was andere Nemo anvertraut haben.

Mit Tetris das Umweltproblem erklärt bekommen

Im Themenbereich "Computereingabe" kann ich nach einer Idee der Schülerinnen und Schüler "Tastaturensalat“ spielen – das klassische Scrabble – nur mit den ausgebauten Tasten einer Computertastatur. Zum Thema Nachhaltigkeit werde ich zum Tetris-Duell herausgefordert. Gelingt es mir, per Joystick eine Reihe mit Bausteinen zu füllen, verschwindet sie auf meinem Bildschirm und taucht beim Gegner auf. "Das soll das Problem des Elektroschrotts verdeutlichen", erklärt Andrea Prittmann. "Wenn man etwas wegschmeißt, ist es nicht wirklich weg." Es tauche an anderer Stelle wieder auf. Videoeinspieler von einer riesigen Müllhalde in Afrika veranschaulichen das. Dort ist zu sehen, wie unser Elektroschrott mit einfachen Methoden recycelt wird, Metalle aufgeschmolzen und für eine Wiederverwendung gewonnen werden.

Museumsleiterin Andrea Prittmann zeigt den neuen "Museumskoffer" - eine Zusammenstellung aus Rätseln und Aufgaben, mit denen sich das Zusemuseum spielerisch erkunden lässt Bildrechte: MDR/Martin Kliemank Besonders lehrreich finde ich den neuen Museumskoffer des Zuse-Computermuseums. "Wir sind damit dem Trend zu Adventure- und Escape-Spielen gefolgt und haben uns überlegt, was wir dazu anbieten können", sagt Museumsleiterin Prittmann dazu. Sie zeigt einen schwarzen Schrank auf Rollen mit einem Tresor und Zahlencode oben drauf. Den Tresor gilt es zu knacken. Ein Rätsel für Familien oder Gruppen mit Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren, z.B. bei einem Kindergeburtstag, sagt Prittmann.

Panzerknacker im Computermuseum

Wie funktionieren Lochkarten? Wie wird ein Mikrocontroller zusammengesetzt und wie lässt sich ein Lego-Rennwagen so programmieren, dass er eine vorgegebene Strecke fährt? Nur, wer das mit den Materialien aus dem Rollschrank ausprobiert und die Rätsel löst, gelangt an die Zahlen, mit denen sich der Tresor öffnen lässt. Rund zwei Stunden Zeit muss man sich dafür nehmen, sagt Andrea Prittmann. Für bohrende Fragen kleiner "Schlaumeier" steckt auch ein Lösungheft mit Hintergrundinfos zu den Rätseln im Schrank. Damit können Erwachsene dann auch tiefer gehende Fragen der Kinder beantworten.

Wer es etwas weniger ausgebufft mag, findet in der Museumsrallye ebenfalls eine kindgerechte Anleitung zur Erkundung des Zuse-Museum. Das Heft dazu gibt es für einen Euro am Empfangbeigebrahct hat und was Relais, Elektronenröhre und Transistor damit alles zu tun haben.

Fazit

Das Zuse-Museum ist interessant für alle, die begreifen wollen, wie ein Computer wirklich funktioniert. Das Museum macht deutlich, wieso der Mensch auf die Idee kam, sich Denkaufgaben von Maschinen abnehmen zu lassen. Zudem zeigt es, wie Rechenmaschinen zum festen Bestandteil unseres Alltags wurden. In Hoyerswerda wird einem nochmal klar, wie rasant die Entwicklung der Computertechnik ablief. Zu verstehen, was der täglich genutzte Hosentaschencomputer da eigentlich macht, wenn wir etwas in ihn eintippen, macht in dieser Ausstellung großen Spaß. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Öffnungszeiten und Preise

dienstags bis sonntags 10 bis 17 Uhr

letzter Einlass um 16:30 Uhr

Eintritt: Erwachsene: 6 Euro, Schüler, Auszubildende, Studierende: 1 Euro, Familienkarte: 15 Euro, freier Eintritt für Kinder bis 6 Jahre

Geeignet für

Familien mit Kindern

technisch Interessierte

Computerspiel-Fans

Anreise

Mit der Bahn: zum Bahnhof Hoyerswerda, dann mit der Stadtbuslinie 1, Ausstieg Haltestelle Albert-Einstein-Straße

zum Bahnhof Hoyerswerda, dann mit der Stadtbuslinie 1, Ausstieg Haltestelle Albert-Einstein-Straße Mit dem Auto: über die Bundesstraße 97 zur Dietrich-Bonhoeffer-Str. 1-3, 02977 Hoyerswerda, kostenfreie Parkplätze direkt am Museum

Wenn man schon mal da ist

...kann man bei einem Spaziergang in die nahe Altstadt die frühere Schule Konrad Zuses (heute: Kulturfabrik Hoyerswerda) und sein Wohnhaus, die "Alte Post", entdecken

Verpflegung

einen kleinen Snacks nach Zuses Geschmack gibt es im Museum

eine Bäckerei mit Café an der nahen Einstein-Straße

mehrere Bistros und Schnell-Restaurants sind im Lausitz-Center - nur wenige Schritte östlich des Computermuseums

Toiletten

im Eingangsbereich des Museums

Daran sollte man denken

zu Hause die App "Hör ZUse" aufs Smartphone laden und die vier darin hinterlegten Geschichten als Audioguide durch die Ausstellung nutzen