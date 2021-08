Der Weg zu einem einzigartigen Entspannungsort im Zoo Hoyerswerda führt vorbei an Erdmännchen- und Zebragehege. Die Humboldt-Pinguine liegen bäuchlings in Erdkuhlen und dösen vor sich hin. Hier biege ich nach links vom Hauptweg ab. Am Wegrand blühen Fetthenne und Prachtkerze, Tauben-Skabiose und Duftnessel. Ein Kohlweißling flattert darüber hinweg. Am Ende des Blühstreifens steht das Ziel: ein siebeneckiger Holzpavillon, etwa vier Meter im Durchmesser und zweieinhalb Meter hoch. Eine Schaukelliege steht darin - breit genug, dass zwei Personen darauf Platz hätten.

Geschäftiges Treiben am Hummelbrutkasten: Statt Hummeln sind Feldwespen eingezogen. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank

Ein kurzes Summen - so als würde ein Motorrad an mir vorbeidüsen. Insekt im Landeanflug. War es eine der Feldwespen, die einen eigentlich für Hummeln bestimmten, mit Holzwolle befüllten Holzkasten in Beschlag genommen haben? An einem Loch am Kasten herrscht zumindest reger Flugbetrieb. Wespen fliegen ein und aus. "Feldwespen sind gar nicht aggressiv", beruhigt Eugène Bruins als wir näher herangehen. Wir stehen vor der sonnenbeschienenen Seite des Insektenhotels und beobachten. "Hier", ruft Bruins. "Das könnte eine Holzwespe sein." Er deutet auf den langen Legebohrer am Hinterteil. "Na, was machst du hier? Was suchst du?", fragt Bruins und schaut zu, wie die Wespe ein Loch nach dem anderen erkundet. In welche Öffnung wird sie ihre Eier hineinlegen?