Vom Parkplatz an der B 156 sind es nur wenige Schritte bis zur Strandpromenade. Mein Ziel: die Ocean Beach Bar an der Bautzener Talsperre. Dort angekommen fühle ich mich sofort in eine andere Welt versetzt. Palmen, Sand, bunte Tretboote und zahlreiche Liegestühle lassen Urlaubserinnerungen aufkommen. An der kleinen Rezeption gebe ich meine Wertsachen ab und fülle den Mietvertrag für ein Stand-up-Paddleboard aus. Nach einer kurzen Einweisung ist es so weit.