Ein Mann hat in der Nacht zu Donnerstag einen erheblichen Sachschaden in einem Autohaus in Bautzen angerichtet. Der 48-Jährige war laut Polizei in das Gebäude eingedrungen und hatte dort sämtliche Fensterscheiben sowie die Computertechnik in den Büros zerstört. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf knapp 50.000 Euro.