Bei einem schweren Verkehrsunfall in Bautzen sind am Sonntagmorgen vier Menschen schwer verletzt worden. Polnische und deutsche Polizeibeamte hatten den mutmaßlichen Schleuser zuvor verfolgt.

Auf deutscher Seite der Grenze beteiligten sich Streifen der Bundespolizei an der Verfolgung. Der Flüchtige fuhr an der Abfahrt Bautzen-Ost von der Autobahn. Auf der B152 kam das Fahrzeug schließlich von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Alle Mitinsassen wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon und wurde nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt in Untersuchungshaft genommen. Er muss sich nun unter anderem wegen Einschleusens von Ausländern verantworten, so eine Polizeisprecherin.