Bei einem Verkehrsunfall in Demitz-Thumitz im Landkreis Bautzen sind zwei Männer schwer verletzt worden. Ein 24 Jahre alter Motorradfahrer hatte auf der Straße "Am Schloss" einen Fußgänger erfasst, teilte die Polizeidirektion Görlitz mit. Demnach war der ebenfalls 24 Jahre alte Passant war am rechten Straßenrand in gleicher Richtung wie der Motorradfahrer unterwegs gewesen.