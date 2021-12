Am Freitagabend sind bei einem Verkehrsunfall in Hoyerswerda kurz nach 22 Uhr drei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 28 Jahre alter Mann über die Kreuzung Bautzener Allee/Erich-Weinert-Straße in Richtung Lausitzcenter fahren, als auf einmal zwei Fußgänger über die Fahrbahn liefen. Laut Polizei achteten die beiden 28 und 20 Jahre alten Männer dabei nicht auf den Verkehr. Die Ampeln waren den Angaben zufolge an dem Fußgängerüberweg zu diesem Zeitpunkt schon ausgestellt.