Auf der A4 bei Ohorn hat es am Freitagvormittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, musste ein 34 Jahre alter Lkw-Fahrer wegen eines Staus anhalten. Ein nachfolgender Autofahrer merkte das anscheinend zu spät und fuhr auf den Sattelschlepper auf. Dabei verletzte sich der 33 Jahre alte Pkw-Fahrer schwer. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Wachau sowie Pulsnitz waren laut Reporterangaben vor Ort und befreiten den eingeklemmten Fahrer.

Ein Rettungshubschrauber musste an der Unfallstelle landen und ihn in ein Krankenhaus fliegen. Dafür sperrten die Einsatzkräfte kurzzeitig die Autobahn Richtung Görlitz. Nachdem dieser abgeflogen war, floss der Verkehr anschließend auf der linken Spur an der Unfallstelle vorbei. Die Anschlussstelle Ohorn war für die Zeit der Bergung gesperrt. Der Sachschaden kann derzeit laut Polizei noch nicht beziffert werden.