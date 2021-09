Auf der Alten Hauptstraße im Radeberger Ortsteil Großerkmannsdorf hat sich am Freitagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei kam ein 7 Jahre alter Junge ums Leben. Wie die Polizei mitteilte, befand sich der Junge an der Straße, als ein Lkw an ihm vorbeifuhr. Aus bisher unbekannter Ursache verletzte ihn der Sattelschlepper schwer.