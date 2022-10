Auf der Staatsstraße 108 in der Nähe von Hoyerswerda hat sich am Sonnabend kurz vor 12 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei sind drei Menschen verletzt worden, teilte die Polizei Görlitz mit. Demnach stießen am Ortsausgang des Lohsaer Ortsteils Riegel drei Fahrzeuge zusammen. Drei Menschen wurden dabei den Angaben zufolge verletzt. Die Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot sowie zwei Hubschraubern aus Dresden und Senftenberg an.