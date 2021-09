Auf dem Altmarkt in Hoyerswerda haben mehr als 20 Händler ihre Stände aufgebaut. Karsten Ringpfeil aus Wartha hat fangfrischen Karpfen und Räucherfisch in der Auslage. Sven Helm vom gleichnamigen Bauernhof aus Eutrich verkauft Wurst aus eigener Schlachtung. Christian Kaiser aus Wartenburg preist die Speiseöle aus seiner Manufaktur an. In Hoyerswerda hat der Krabatmarkt Premiere und bei sonnigem Spätsommerwetter schlendern hunderte Gäste von Stand zu Stand.

Dagmar Steuer hat Aroniabeeren und Äpfel auf den Auslagen um sich ausgebreitet. Die hat sie mit den Hoyerswerdaer "Obstrettern" von einer Plantage gepflückt, die der über 80-jährige Inhaber nicht mehr selbst ernten kann. Steuer tat es leid, die Früchte verdorren zu sehen. Jetzt bringt sie diese mit ehrenamtlichen Mitstreitern zum Verkauf – unter anderem über die Onlineplattform "Marktschwärmer". Die hat Steuer vor anderthalb Jahren in Hoyerswerda etabliert. Dabei können regionale Produkte über eine Onlineplattform bestellt und immer freitags Nachmittag in einer Halle am Rande Hoyerswerdas abgeholt werden. "Weil wir dort fast nur Händler haben, die aus der Region kommen, haben wir uns gesagt: Machen wir doch unsere Freitagsverteilung mal nicht da draußen im Industriegelände, sondern wir gehen auf den Markt."

Das ackerbürgerliche Hoyerswerda wieder aufleben lassen

Krabat-Darsteller Wolfgang Kraus übergab Geschenke an die Schulanfänger. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank So organisierte Dagmar Steuer mit Madeleine Matschke-Wetzorke vom Marketingverein "Familienregion HOY" den Krabatmarkt. Die ursprüngliche Idee war ein Krabat-Tross, berichtet Matschke-Wetzorke. Ein Zug mit Pferden und Wägen entlang des 90 Kilometer langen Krabat-Radweges, der in der Oberlausitz zu Stationen führt, die mit der Krabat-Sage in Verbindung stehen. Unterwegs waren Aktionen vorgesehen. Wegen Corona war es schwierig die Akteure dafür zusammenzubekommen. "Wir haben aber gedacht: Wir wollen das trotzdem in irgendeiner Form realisieren. So haben wir einen 'stationären Krabat-Tross' angedacht und daraus ist der Krabat-Markt entstanden."

Wenn die Premiere von den Besuchern gut angenommen wird, soll der Markt langfristig Bestandteil des Krabat-Trosses werden. "Ziel ist, dass wir Krabat und dessen historisches Vorbild Johann von Schadowitz in Hoyerswerda verankern", erklärt Madeleine Matschke-Wetzorke. Dafür wollen die Macher des Marktes das ackerbürgerliche Hoyerswerda in der Altstadt wieder aufleben lassen. "Das wäre jetzt für den Auftakt aber noch ein bisschen hochgegriffen", bekennt Matschke-Wetzorke. Wenngleich Ansätze schon zu erkennen sind. Da laufen Frauen der Volkstanzgruppe Zeißig in sorbischer Tracht über den Markt. Einige Händler haben sich mittelalterlich gekleidet und Kinder probieren sich in Wettspielen, die auch gut in die Zeit um 1800 gepasst hätten.

Belege für Besuche Krabats in Hoyerswerda

Dass ein solcher Krabatmarkt gut nach Hoyerswerda passt, kann der Genealoge Hans-Jürgen Schröter belegen. Der Wittichenauer forscht seit über 14 Jahren europaweit zum Mythos Krabat und zum historischen Vorbild für die Sagengestalt – zum Leben des Johann von Schadowitz'. Der gebürtige Kroate Schadowitz diente ab 1660 unter Johann Georg II. am sächsischen Hof. Das lässt sich im Hauptstaatsarchiv in Dresden nachlesen. Johann von Schadowitz ist dort in Reisetagebüchern als kroatischer Rittmeister verewigt. In Hofranglisten taucht er als Kammerjunker der sächsischen Kurfürsten auf. "Schadowitz war Leibgardist der Kurfürsten und mit mehreren Fürsten mehrmals in Hoyerswerda", sagt Schröter.

"Wenn die Kurfürsten auf dem Schloss in Hoyerswerda übernachtet haben, hat Johann von Schadowitz mit den Hoyerswerdaer Bürgern die Schlosswache abzusichern gehabt", erzählt der Forscher. Schadowitz war mit Johann Georg III. in Hoyerswerda zur Wolfs- und Wildschweinjagd. Er war in Schwarzkollm zur Auerhahnbalz zu Gast. "Schadowitz kannte Hoyerswerda. Er kannte die Lausitz", ist sich Schröter sicher. Krabat-Forscher Hans-Jürgen Schröter Bildrechte: MDR/Martin Kliemank

Die Lebensgeschichte von Johann von Schadowitz wird zur Krabatsage

Auch deshalb wird sich Schadowitz nach seiner Pensionierung 1691 auf einem Lehnsgut in Groß Särchen bei Hoyerswerda niedergelassen haben. Wenn er dort im Kretscham zu Gast war oder nach dem Kirchbesuch in Wittichenau mit den Priestern zusammenkam, muss er aus seinem Leben erzählt haben. "Er hat seine Erlebnisse und seine Lebensgeschichte genutzt, um von der hier ansässigen Bevölkerung akzeptiert zu werden", vermutet Schröter.

Schadowitz habe seine Geschichte bewusst gestreut. Denn die Kroaten galten hier als die Bösen. Sie hätten im Dreißigjährigen Krieg in der Region großen Schaden angerichtet, weiß Schröter zu berichten. "Schadowitz wollte sich anders etablieren. Nicht umsonst hat man ihn zu Anfang den bösen Herrn geschimpft und danach den guten Meister." Schadowitz' eigene Erzählungen könnten so zum Grundstock der Krabatsage geworden sein.

Wertschöpfung schaffen mit der Krabat-Marke

Dass diese Sagenfigur zur Marke taugt, unter der sich die Region und Erzeugnisse von hier vermarkten lassen, hat der Krabatverein aus Nebelschütz schon bei seiner Gründung vor über 20 Jahren erkannt. Bald entstanden erste Produkte unter der Marke Krabat – eine Biersorte, ein Kräuterlikör. Welche Erzeugnisse sich mit dem Zertifikat "Krabat-Produkt" schmücken dürfen, entscheidet der Verein. Er hat die Marke schützen lassen.