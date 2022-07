In Bischofswerda wird seit Freitagnachmittag eine 58 Jahre alte Frau vermisst. Wie die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN bestätigte, verlor sie ihr Ehemann beim Baden im Steinbruch am Goldbacher Weg aus den Augen. Nachdem die Rettungskräfte um kurz nach 17 Uhr alarmiert wurden, suchten sie den Steinbruch bis etwa 23:30 Uhr mit zwei Schlauchbooten und Sonaren ab. Darüber hinaus waren auch Rettungstaucher aus Freital, ein Hubschrauber, eine Drohne sowie ein Spürhund im Einsatz. Auch in den umliegenden Straßen und Wäldern wurde gesucht. Bisher allerdings ohne Erfolg. Laut Polizei soll die Suche am Sonnabend fortgesetzt werden.