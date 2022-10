Nachdem der Mann am Sonntag erneut auffälig wurde, nahm ihn die Polizei fest. Ein Notarzt veranlasste die Einweisung in ein Fachkrankenhaus. (Symbolbild)

Am Sonntag rief der Mann erneut die Polizei auf den Plan. Eine Zeugin sah ihn mit Steinen in den Händen die S 159 in Wallroda entlanglaufen. Sie rief die Polizei. Eine Streife forderte für den 29-Jährigen einen Rettungswagen und Notarzt an. Der Mann flüchtete wieder, bewarf dabei die Beamten mit faustgroßen Steinen, griff sie mit einem Ast an und bedrohte Wanderer mit Glasscherben. Die Polizei nahm ihn schließlich nach kurzer Verfolgung fest.