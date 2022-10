Es geschah am Sonnabend-Nachmittag im Landkreis Bautzen. Ein 29-jähriger Mann näherte sich einem Grundstück mit einem Kinderwagen, schubste die Eltern weg und griff sich den Wagen samt Baby. Darüber informierte die Polizei Görlitz in einer aktuellen Mitteilung. Demnach hinderten der Vater und andere Zeugen vor Ort den Tatverdächtigen daran, mit dem Säugling wegzufahren. Den Angaben zufolge überwältigten sie den Mann und riefen die Polizei. Diese nahm den Mann mit auf Revier rund zeigte ihn wegen versuchter Kindesentziehung an. Dem Bericht zufolge ist der Mann auf Anweisung der Staatsanwaltschaft nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen worden.

Am Sonntag rief der Mann erneut die Polizei auf den Plan. Eine Zeugin sah am Nachmittag einen Bürger mit Steinen in den Händen die S 159 in Wallroda entlanglaufen. Sie rief die Polizei. Eine Streife forderte für den 29-Jährigen zunächst einen Rettungswagen und Notarzt. Damit war der Mann laut Polizei offensichtlich nicht einverstanden. "Er versuchte zu flüchten und bewarf dabei die Beamten mit faustgroßen Steinen", hieß es in der Mitteilung. "Die Polizisten verfolgten ihn etwa eine halbe Stunden lang über Felder und durch die Röder. Am Felixturm holten ihn die Uniformierten schließlich ein. Dort bedrohte er Wanderer mit Glasscherben in der Hand."