Der frühe Vogel fängt ja bekanntlich den Wurm. Dementsprechend früh muss man raus, wenn man nicht den Wurm, sondern den dazugehörigen Vogel fangen will. Ganz besonders im Sommer. Das gilt auch für die Vogelkundler der Vogelschutzwarte in Neschwitz. Die schauen in den frühen Morgenstunden, welcher Vogel ihnen ins Netz gegangen ist. Das Ganze hat natürlich einen Sinn. Die Vogelkundler zählen und vermessen die Singvögel im Schutzgebiet.