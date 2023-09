Noch hakt es beim "Yorckschen Marsch" ein klein wenig. Die Marschmusik aus der Feder von Ludwig van Beethoven gehört zu den Klassikern bei traditionellen Trachtenumzügen und wird auch beim Münchner Oktoberfest am 17. September zu hören sein. Die größte Herausforderung besteht darin, dass der Marsch am Sonntag in einer Endlosschleife gespielt wird und sich jeder Musiker und jede Musikerin sehr konzentrieren muss, um sich nicht zu verhaspeln.