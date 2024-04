Vollsperrung Katastrophenübung im Tunnel Königshainer Berge auf der A4

Kurz vor Beginn der Sanierung des Tunnels Königshainer Berge auf der A4 haben Rettungskräfte am Sonnabend einen Notfall geprobt. Simuliert wurde ein Unfall während der Bauarbeiten in einer Tunnelröhre, wie das Landratsamt Görlitz mitteilte. Ziel sei es gewesen, das reibungslose Zusammenspiel von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Verkehrsverantwortlichen zu überprüfen. Für die Übung wurde die Autobahn am Vormittag voll gesperrt.