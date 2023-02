Die Auflösung einer Versammlung dürfe nur bei unmittelbarer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erfolgen, heißt es in dem Antrag. Das Protestcamp sei zudem für den weiteren Kiesabbau nicht von Relevanz, da es sich am äußersten Rand befinde und der Abbau auf angrenzenden Flächen auch künftig ungehindert möglich sei.

Im Heidebogen protestieren Naturschützer seit etwa eineinhalb Jahren gegen die weitere Rodung des Waldes. Sie haben dort Baumhäuser errichtet. Eine Bürgerinitiative gegen den Kiesabbau ist hier schon seit etwa 20 Jahren aktiv. Da die Waldbesetzer eine Frist zur Beseitigung der Baumhäuser verstreichen ließen , droht dem Camp am Heidebogen nun die Räumung. Einen offiziellen Termin dafür gibt es aber nicht.

Gegen eine Räumung des Camps hatten sich neben Naturschutzverbänden auch die Linken, die Grüne Jugend und die Piraten ausgesprochen. Das Unternehmen KBO in Ottendorf-Okrilla (Kreis Bautzen) will in der Region weiter Kies abbauen und besitzt dafür eine Genehmigung.