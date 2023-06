In Oberlichtenau im Landkreis Bautzen sind mehr als 15 Feuerwehren im Großeinsatz. Ein Sprecher der Rettungsleitstelle MDR SACHSEN sagte, es brennt ein fünf bis sieben Hektar großes Waldstück. Noch sei der Brand nicht unter Kontrolle. Das Gelände sei schwer zugänglich und die Wasserversorgung gestalte sich schwierig. Immer wieder fache der Wind das Feuer an. Die Rauchsäule ist kilometerweit zu sehen.

Dutzende Feuerwehrleute sind derzeit in Oberlichtenau im Landkreis Bautzen im Einsatz. Dort brennt ein großes Waldstück. (Symbolbild) Bildrechte: imago images / Westend61

Wegen des warmen Wetters ist die Waldbrandgefahr in einigen Regionen Sachsens schon jetzt hoch. Ein Sprecher des Staatsbetriebes Sachsenforst hat die Lage bereits am Mittwoch als "angespannt" bezeichnet. Demnach herrscht die zweithöchste Waldbrandstufe 4 auch im Landkreis Bautzen. Sie steht für "Hohe Gefahr". In den anderen Landesteilen gelte flächendeckend Waldbrandstufe drei oder "Mittlere Gefahr".