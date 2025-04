Der Wanderweg führt vom Markt Königsbrück an der alten Handelsstraße "Via Regia" entlang, durch Streuobstwiesen am Naturschutzgebiet Tiefental hindurch bis hinauf zum Aussichtsturm des Keulenberges (413,5 Meter). Der wirbt mit dem Titel, "die höchste Erhebung zwischen Dresden und Schweden" zu sein. Zurück zum Königsbrücker Markt geht es vorbei am historischen Eisenbahnviadukt über der Aue des Pulsnitz-Tals. Der Weg war 2024 von einer unabhängigen Kommission des Deutschen Wanderverbandes überprüft worden.