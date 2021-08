Auch an der Talsperre Pirk im Vogtland beobachtet die Landestalsperrenverwaltung, dass sich zunehmend Blaualgen bilden. An dieser Anlage liegt aber noch keine Warnung des Gesundheitsamtes vor. Auch bei der Talsperre Koberbach im Landkreis Zwickau ist nach Angaben des Sächsischen Sozialministeriums die Gefahr für eine Blaualgenvermehrung hoch. Als Grund werden der hohe Nährstoffgehalt und die geringen Zuflüsse der Talsperre angegeben. Hier liegt ebenfalls noch keine Warnung für Badende vor.



Wie die Landestalsperrenverwaltung am Mittwoch mitteilte, sind aktuell auch Gewässer in den Landkreisen Leipzig, Nordsachsen sowie in Mittelsachsen betroffen. Die Entstehung von Blaualgen wird unter anderem an den Talsperren Rötha, Göttwitzsee und Baderitz sowie an den Talsperren Döllnitzsee und Horstsee beobachtet. Blaualgen können Hautreizungen, Übelkeit und allergische Reaktionen auslösen.