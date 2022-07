Dürreperiode Hitze und Trockenheit erschweren Verteilung von Wasser für Lausitz

Der Hydrologe Ulrich leitet seit Januar die Flutungszentrale der LMBV in Senftenberg. Von hier aus wird die Flutung der Tagebaurestseen gesteuert. Das Wasser dafür kommt vor allem aus den Talsperren und Speicherbecken der Lausitz. Allerdings ist das nicht die einzige Aufgabe der Flutungszentrale, sagt Maik Ulrich. Man organisiere außerdem die Flussbewirtschaftung von Spree und Schwarzer Elster. "Die Flutungszentrale verteilt in Abstimmung mit den Ländern im Sommer die verfügbaren Wassermengen aus den Talsperren und Speicherbecken je nach Bedarf." Einmal wöchentlich bewerten die entsprechenden Gremien Sachsens und Brandenburgs dafür die Lage. Wer wieviel Wasser bekommt, ist dann in einer Rangfolge geregelt.

Der Hydrologe Maik Ulrich (r.) leitet seit Januar die Flutungszentrale in Senftenberg Bildrechte: LMBV/Steffen Rasche