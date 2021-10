Weihnachtsbaum für Striezelmarkt kommt aus Oberlausitz

Sonnabendmorgen gegen 7 Uhr fährt vor dem Haus von Familie Richter in Crostau schwere Technik auf. Ein großer Kran wird in Position gebracht, denn an seinen Seilen soll die gut 30 Meter hohe Küstentanne vom Vorgarten der Richters auf den ebenfalls bereitstehenden Schwerlasttransporter schweben.

Um diesen Riesen heil nach Dresden zu transportieren, kann er aber nicht einfach gefällt werden. Die Mitarbeiter des Baumpflegedienstes legen erst einmal ein Seil um den Stamm, so dass der Kran die Tanne aufrechthalten kann und sie nicht umkippt. Dann wird die Motorsäge angesetzt. Es gilt, den knapp einen Meter dicken Stamm durchzutrennen. Nachdem das geschafft ist, lässt der Kran das Schwergewicht schweben: Acht Tonnen hängen nun in der Luft.

Jetzt beginnt die langwierigste Arbeit: Die langen Äste ragen zu weit heraus und müssen deshalb dichter an den Stamm gebunden werden. Ast für Ast nehmen sich die Baumexperten dafür vor, am Ende darf der liegende Baum nicht breiter als 5,50 Meter werden. Gegen Mittag ist er dann endlich reisefertig, fast drei Stunden später als geplant.

Doch bevor er in Dresden ankommt, muss der Konvoi noch ein paar Hindernisse überwinden. Es geht für ihn über die Landstraße nach Bautzen, von dort auf die Autobahn. Auf dem Weg muss der Konvoi einen Umweg fahren, weil die Tanne nicht durch einen Tunnel passt, dann hängt sie am Albertplatz fest bevor sie schließlich endlich gegen 16 Uhr auf dem Altmarkt ankommt. Am Montag wird er geschmückt: 16.000 LED-Lämpchen und ein Herrnhuter Stern auf der Baumspitze lassen ihn dann leuchten. Die erste Beleuchtungsprobe ist am 19. November.