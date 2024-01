Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Wintergaudi In Neukirch fliegen die Weihnachtsbäume am weitesten

20. Januar 2024, 18:42 Uhr

Weihnachten ist vorbei. Was tun mit dem abgeputzten Weihnachtsbaum? Während er in manchen Gegenden aus dem Fenster fliegt oder sein Dasein trist in Sammelcontainern beendet, steht das Nadelgehölz in einem Ort in der Oberlausitz bei einem Wintergaudi prominent im Mittelpunkt.