Auch der sechsjährige Glenn aus Görlitz schafft es mühelos, die Lichter am Baum "anzuzünden". Etwa drei Watt erzeugt der Fahrraddynamo. Bildrechte: MDR/Jörg Winterbauer

Elena und ihre Schwestern haben sich abgestrampelt. Der kleine Weihnachtsbaum strahlt. Die Mädchen ebenfalls. Auch der sechsjährige Glenn aus Görlitz tritt kräftig in die Pedale und schaut dabei fröhlich auf den kleinen Weihnachtsbaum vor ihm. Denn dort sieht er sofort den Effekt seiner Anstrengung: Wenn er strampelt, leuchtet eine Lichterkette auf, die um den kleinen Baum gewickelt ist. Offenbar ist das sehr motivierend, jedenfalls legt sich der Junge kräftig ins Zeug.

Als er das Fahrrad frei macht, ist gleich das nächste Kind zu Stelle. Sozialarbeiter Jan Funke vom Jugendring Oberlausitz, der den Stand betreut, freut sich, das die Idee so gut angenommen wird. Am Sonnabend haben die Lichter fast durchgehend gebrannt, berichtet er. "Manchmal standen zehn Kinder in der Schlange."