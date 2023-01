Die Predigt, die weiterhin in voller Länge bei YouTube online steht, provoziert an mehreren Stellen. "Eine Familie besteht aus Mann, Frau und Kind", sagt Wernersbach etwa zu Beginn, um im Anschluss Begriffe wie Gender, LGBTQ oder Diversität als "seltsame moderne Strömungen" zu bezeichnen. "Sie sind nicht im Einklang, nicht in Harmonie mit der unvorstellbar schönen göttlichen Ordnung. Eine große Dissonanz ist über unser Land hereingebrochen". Wernersbach wendet sich darüber hinaus gegen Reformbestrebungen in der Katholischen Kirche. Den Synodalen Weg nennt er ein "verheerendes neues Offenbarungsverständnis".

LGBTIQ LGBTIQ steht als Abkürzung aus dem Englischen für lesbian, gay, bisexual, transgender, intersexual und queer, also für 'lesbisch, schwul, bisexuell, trans, intersexuell, queer'.

In der Kirche St Maria Himmelfahrt im sächsischen Wittichenau hat Pater Joachim Wernersbach die umstrittene Weihnachtspredigt gehalten. Bildrechte: imago/Bernd Friedel

Pater stammt aus den Saarland

Inzwischen schlägt dem Pfarrer für diese Aussagen Kritik auch aus den eigenen Reihen entgegen. Die Benediktinerabtei Tholey im Saarland, von wo aus Wernersbach seit Juli 2021 zeitweise nach Sachsen entsandt wurde, reagierte am Dienstag empört. "Wir verwehren uns ausdrücklich gegen das von ihm darin gezeichnete Menschenbild und die dort getroffenen schöpfungsgeschichtlichen Aussagen", teilte die Abtei mit.



Weiter hieß es: "Wir bedauern dadurch hervorgerufene Wut, Leid aber auch Bestürzung." Die Wertungen widersprächen "nicht nur der gesellschaftlichen Realität, sondern diskriminieren in vielfacher Hinsicht große Teile der Gesellschaft, etwa im Bild der Frauen, im Verständnis von Familie und auch gegenüber den queeren Mitmenschen sowie der LGBT-Gemeinde."

Wernersbach sei im Bereich Tholey "vorläufig jede Art der pastoralen Tätigkeit" untersagt. Der Abt habe dies dem Görlitzer Bischof Wolfgang Ipolt mitgeteilt und ihn um Stellungnahme gebeten.

Bischof lädt zum Gespräch

Wolfgang Ipolt, Bischof des Bistums Görlitz. Bildrechte: Bistum Görlitz Bischof Ipolt äußerte sich am Dienstagnachmittag auf Anfrage des MDR. Schriftlich ließ er mitteilen, dass die Kritik an der Predigt "zunächst vor Ort besprochen und geklärt werden" sollte. Er habe den Pater außerdem "noch in dieser Woche zu einem klärenden Gespräch eingeladen". Ipolt fügte hinzu: "Außerdem hat es bisher keine Beschwerden über seine Tätigkeit in unserem Bistum gegeben; er wurde von den Menschen immer als guter Seelsorger bezeichnet."



Das Bistum Görlitz, zu dem Wittichenau gehört, verweist auch auf eine Online-Petition, die von Gemeindemitgliedern vor Ort direkt nach Heiligabend gestartet wurde. Diese solle Grundlage der Diskussion in der Gemeinde sein. Darin werden die Äußerungen Wernersbachs als frauenfeindlich und homophob sowie als ausgrenzend und vollkommen unchristlich bezeichnet. Die Petition wurde 534 unterzeichnet und wurde bereits Silvester geschlossen, also vor der Empörungswelle in den sozialen Netzwerken.

Unterschriftenliste von Petition soll Pfarramt übergeben werden

Mit-Initiatorin Theresia Kliemank sagte dem MDR am Dienstag, dass sie die Unterschriftenliste mit einigen persönlichen Worten in den kommenden Tagen dem Pfarramt übergeben wolle. Hiernach werde man sehen, ob es noch zu einer Reaktion oder weiteren persönlichen Gesprächen komme. Von der großen Aufmerksamkeit für die Predigt und die Petition zeigte sie sich überrascht. "Das ist ja jetzt auch viel verallgemeinernde Kritik an Priestern und der Katholischen Kirche dabei. Das war überhaupt nicht unser Anliegen", sagte Kliemank. In der Sache stehe sie aber zur Kritik.

Pater Wernersbach selbst äußerte sich am Dienstag telefonisch nur kurz: "Ich möchte kein weiteres Öl ins Feuer gießen und möchte mich daher im Moment nicht äußern", sagte der 1955 geborene Geistliche. Er wolle warten, "bis sich die Wogen geglättet" hätten.