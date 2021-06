Der Schwarzkollmer Ole Dobisch als Johann Schadowitz bei den KRABAT-Festspielen. Bildrechte: MDR/Studio DD

Das Zauberhandwerk soll Krabat vom Müller in der Schwarzen Mühle, im Volksmund auch Teufelmühle genannt, gelernt haben. Die Sagen und Legenden um den guten sorbischen Zauberer haben einen geschichtlichen Hintergrund. Der Vater von August dem Starken, Kurfürst Johann Georg III., war im 17. Jahrhundert bei einem Feldzug gegen die Türken von einem Offizier aus Kroatien gerettet worden. Aus Dankbarkeit vermachte der Kurfürst dem Offizier das Gut Groß Särchen bei Hoyerswerda. Die einheimischen Sorben machten aus dem Fremden einen Zauberer und nannten ihn Krabat.



Mehr als 300 Jahre sind seitdem vergangen, vieles ist in Vergessenheit geraten und noch nie ist die Heimatgeschichte in Zusammenhang mit der Krabatsage beleuchtet worden. Deshalb hat die Krabatmühle in Schwarzkollm ein Forschungsprojekt angeregt, um die Geschichte des echten Krabat, also des Reiterobristen Johann Schadowitz, zu erforschen. "Als Grundlage für unsere Recherchen haben wir das Krabat-Buch von Mercin Nowak-Neumann genommen, um uns durch Archive zu wühlen", sagt Hans-Jürgen Schröter aus dem benachbarten Wittichenau.



Der in Fachkreisen bekannte Genealoge beschäftigt sich seit Jahren mit Heimat- und Familiengeschichte. Unterstützt wird der Wittichenauer von Susann Wuschko aus Schwarzkollm. Zu ihren Spezialgebieten gehören neben der mittelalterlichen und sächsischen Landesgeschichte auch Mythologie, Magie und Sagenbildung. Gemeinsam studierten die beiden alte Kirchenbücher, suchten in Bibliotheken und Archiven, sichteten private Dokumente. Und dabei wurden die beiden Forscher fündig. Auch wenn sie noch nicht alle Geheimnisse preisgeben wollen, soviel ist klar: Die Heimatgeschichte von Schwarzkollm muss neu geschrieben werden.