Die Feuerfestwerke in Wetro sollen geschlossen werden. Einen entsprechenden Zeitungsbericht hat das Mutterunternehmen RHI Magnesita mit Hauptsitz in Wien dem MDR bestätigt. Die Belegschaft wurde am Dienstag über die Pläne informiert. 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in dem Werk. Nach Unternehmensangaben können die in Wetro hergestellten Produkte in Tschechien günstiger produziert werden.