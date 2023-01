Temperaturrekord Mildeste Nacht bundesweit in Hoyerswerda gemessen

Gefühlt feierten die Sachsen in der Silvesternacht in eine Art Vorfrühling hinein. Die Luft fühlte sich vielerorts sehr milde an. Am wärmsten war die Nacht deutschlandweit in Hoyersdwerda in der Lausitz, sagt der Deutsche Wetterdienst.