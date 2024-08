Denn jetzt im Hochsommer wachsen die Fische am besten. Dafür versenkt Kretschmer 20 Tonnen Weizen und Schrot pro Woche als Futter in den 20 Teichen. Doch das Wasserproblem bleibt. Auch wenn das erste Halbjahr statistisch gesehen recht nass war, kommt davon bei dem Teichwirt und seinen "Himmelsteichen" kaum etwas an. Die Schauer seien regional verteilt gewesen, erklärt Kretschmer. Während es in Neschwitz kaum geregnet habe, habe es in Hoyerswerda "runtergehauen".