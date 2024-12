Während der Weihnachtsfeiertage wird die Kirchenruine in Großröhrsdorf bei Bautzen in den Abendstunden angestrahlt. Sie solle "zum leuchtenden Zeichen in der Stadt und darüber hinaus" werden, teilte die Kirchgemeinde am Montag mit. Die Gemeinde verbindet demnach damit ein Zeichen der Hoffnung und des Friedens.