Eine Wildnis vor den Toren von Dresden: Die Königsbrücker Heide nördlich der Stadt hat als bundesweit erstes Terrain die internationale Anerkennung als Wildnisgebiet erhalten. Damit erfüllt das Gebiet die Kriterien der internationalen Naturschutzorganisation IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources). Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) nahm am Mittwoch die entsprechende Urkunde von einem IUCN-Vertreter in Königsbrück entgegen. Die Organisation würdigt mit der Auszeichnung vor allem, dass rund 80 Prozent des gut 7.000 Hektar großen Schutzgebiets der natürlichen Entwicklung überlassen bleibt.

Die Königsbrücker Heide ist ein 7.000 Hektar großes Internationales Wildnisgebiet. Bildrechte: mdr