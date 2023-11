Bildrechte: picture alliance/dpa | Nicolas Armer

Grüner Strom In der Oberlausitz soll ein Windpark im Wald entstehen

11. November 2023, 12:15 Uhr

Deutschland will mehr grünen Strom produzieren. Ziel der Bundesregierung ist, zwei Prozent Fläche für Windkraftanlagen zu nutzen. Doch wohin mit den Windrädern in Sachsen? Schließlich sollen sie niemanden stören. Ein vor einem Jahr von der Landesregierung auf den Weg gebrachtes Gesetz, macht Windräder auch in Wäldern denkbar. In Lohsa in der Oberlausitz ist diese Idee nun konkret geworden.