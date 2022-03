Eine Firma aus Malaysia will im Industriepark Schwarze Pumpe in der Lausitz eine Batteriefabrik bauen. Der Investor Altech Advanced Materials möchte rund 500 Millionen Euro investieren. Bereits Anfang des Jahres hat Altech dafür nach eigenen Angaben eine Fläche von 14 Hektar im Industriepark gekauft - was umgerechnet 20 Fußballfeldern entspricht. Darauf soll das Hightech-Beschichtungswerk entstehen. Etwa 150 Arbeitsplätze werde man in dem Werk schaffen, hieß es.