Kommentar Wittichenau in der Empörungsmaschine

Noch vor 20 Jahren wäre die Predigt schnell vergessen oder höchstens Gegenstand eines Artikels in der Lokalzeitung gewesen. In diesen Zeiten steht sie – falls sie nicht doch noch von der Pfarrgemeinde gelöscht wird – auf ewig bei YouTube. Die Reaktionen auf das in den "sozialen" Netzwerken geteilte Video sind schließlich so laut, dass klassische Medien aufspringen und berichten (müssen). Aufmerksamkeit ist schon da und muss lediglich in Aufrufe umgemünzt werden. Zudem fällt die Skandalisierung leicht: erzkonservative Katholische Kirche trifft auf rückständige Sachsen – klarer Fall.