Bei der Vorbereitung auf ein Osterreiten sind zwei junge Reiter am Karfreitag verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, sind den beiden 16-Jährigen in der Ortslage Rachlau bei Wittichenau aus bislang unbekanntem Grund die Pferde durchgegangen. Die beiden Reiter wurden abgeworfen und erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Sie wurden stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Die Pferde wurden eingefangen. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Görlitz hat die Ermittlungen übernommen.