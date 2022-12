Am Morgen des 22. Oktober wurden die Straftaten der Polizei gemeldet: Bei Saalau, einem Ortsteil von Wittichenau, rissen die Täter ein Kruzifix von einem Granitsockel herunter. In Wittichenau flexten sie ein Metallkreuz durch und warfen es um. Und zwischen Saalau und Sollschwitz entwendeten die Täter ein Kruzifix, von einem zweiten stahlen sie ein ovales Schild mit Inschrift. Der entstandene Schaden liegt nach Polizeiangaben bei rund 15.000 Euro.

Inzwischen sind demontierte und verschwundene Teile und Befestigungen der Wegkreuze in einem Feld aufgetaucht, das an die Tatorte angrenzt. Als einen "Angriff auf den christlichen Glauben" wertete der Leiter des Katholischen Büros Sachsen, Ordinariatsrat Diakon Daniel Frank, Ende Oktober die Taten. Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion ermittelt. Dieser hat die Bekämpfung politisch motivierter Kriminalität zur Aufgabe.

Schändungen dieser Art gibt es seit Jahren immer wieder im Siedlungsgebiet der sorbischen Minderheit in der Lausitz. Insgesamt stehen fast tausend Kreuze und andere religiösen Symbole an Straßen, in Dörfern oder an Feldrändern. Die meisten sind in Privatbesitz, werden von Familien auf deren Grund aufgestellt und gepflegt.